Украинец отметил, что именно его приход в Атланту позволил ему чаще выполнять трехочковые броски.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень рассказал об игре команды в текущем сезоне НБА, а также поделился историей о том, как главный тренер клуба Ллойд Пирс помог ему раскрыть свои способности.

“Ключ к успеху на площадке - это мои товарищи по команде. Я ставлю заслоны, подхожу под кольцо и всегда уверен, что они меня найдут. У нас играют бескорыстные игроки, в которой все играют правильно и на благо команде.

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Когда я исполняю несколько трехочковых, на площадке появляется больше возможностей. Я могу бросить трехочковый или сыграть на кого-то. Пирс сыграл в этом ключевую роль. Раньше мои тренеры не хотели, чтобы я бросал с дальней дистанции. Пирс сказал, что уверен во мне, и это пошло мне на пользу.

Совет молодым игрокам? Сосредоточьтесь на баскетболе и не думайте о чужом мнении. Работайте и становитесь лучше каждый день“, - приводит слова Леня Рeachtreehoops.com.

Отметим, что в текущем сезоне средние показатели Леня за матч составляют 10,1 очка и 5,6 подбора. Также в этом сезоне он бросил 69 трехочковых, из которых попал 20, тогда как за прошлые пять сезонов он бросил всего лишь 25 трехочковых (6 попал).

Напомним, Алексей Лень набрал 9 очков в очередном матче НБА, и помог Атланте добыть победу над Филадельфией.

Отметим, что в этом матче один из эпизодов с участием украинца едва не завершился дракой.