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Роскошная передача Хардена и данк Митчелла - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за пятницу, 11 января.

Донован Митчелл
Донован Митчелл
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили моменты с участием Джеймса Хардена (Хьюстон) и Донована Митчелла (Юта).

Смотрите также видео момента с участием украинца Алексея Леня, который мог закончится дракой.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, Донован Митчелл, Джеймс Харден, лучшие моменты, NBA
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