Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за пятницу, 11 января.

Донован Митчелл Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили моменты с участием Джеймса Хардена (Хьюстон) и Донована Митчелла (Юта).

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