Роскошная передача Хардена и данк Митчелла - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за пятницу, 11 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Топ-10 возглавили моменты с участием Джеймса Хардена (Хьюстон) и Донована Митчелла (Юта).
Смотрите также видео момента с участием украинца Алексея Леня, который мог закончится дракой.
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