Алексей Лень в игровом моменте отправил соперника на паркет.

Джимми Батлер едва не начал драку с Алексеем Ленем Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта встречалась с Филадельфией.

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В третьем периоде поединка произошел инцидент с участием украинского игрока Хоукс Алексея Леня. Украинец грубо сыграл в атаке против Джимми Батлера, отправив соперника на паркет. Батлер был недоволен произошедшим, и попытался наброситься на Леня с кулаками.

Ситуацию разрешили одноклубники игроков, а Ти Джей Макконнелл и вовсе оттащил разозлившегося игрока, не дав ему даже встать на ноги.

Напомним, Атланта в упорной борьбе выиграла у Филадельфии со счетом 123:121.