Видео момента с участием Леня, который едва не закончился дракой
Алексей Лень в игровом моменте отправил соперника на паркет.
В матче регулярного чемпионата НБА Атланта встречалась с Филадельфией.
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В третьем периоде поединка произошел инцидент с участием украинского игрока Хоукс Алексея Леня. Украинец грубо сыграл в атаке против Джимми Батлера, отправив соперника на паркет. Батлер был недоволен произошедшим, и попытался наброситься на Леня с кулаками.
Ситуацию разрешили одноклубники игроков, а Ти Джей Макконнелл и вовсе оттащил разозлившегося игрока, не дав ему даже встать на ноги.
Напомним, Атланта в упорной борьбе выиграла у Филадельфии со счетом 123:121.
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