Алексей Лень и Святослав Михайлюк сыграли за свои команды в регулярном чемпионате НБА.

Украинские баскетболисты приняли участие в очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА.

Центровой Атланты Алексей Лень, который начал матч против Филадельфии со скамейки запасных, провел на паркете 13 минут. За это время украинец набрал 9 очков (реализация 4/6, трехочковые 0/1), сделал 6 подборов (1 в атаке) и 2 блок-шота, совершил 2 фола и 4 потери.

Стоит сказать, что в третьем периоде Лень стал участником эпизода, который едва не перешел в драку. Отметим, что Хоукс обыграли соперника со счетом 123:121.

Другой украинец Святослав Михайлюк получил всего лишь 6 минут игрового времени в матче Лейкерс против Юты. За это время свингмен сумел записать в свой актив лишь 1 ассист. Отметим, что “озерники“ потерпели разгромное поражение, уступив Юте со счетом 95:113.

Напомним, Алексей Лень и Святослав Михайлюк также приняли участие в предыдущих играх своих команд в НБА .