Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс разгромно проиграл Юте, Атланта с трудом обыграла Филадельфию

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за пятницу, 11 января.
НБА: результаты матчей за 11 января
НБА: результаты матчей за 11 января
nba.com/hawks/

Филадельфия – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)

Вашингтон – Милуоки 113:106 (40:26, 17:21, 28:35, 28:24)

Нью-Йорк – Индиана 106:121 (22:31, 30:33, 30:32, 24:25)

Торонто – Бруклин 122:105 (28:35, 36:18, 35:22, 23:30)

Хьюстон – Кливленд 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32)

Миннесота – Даллас 115:119 (26:28, 24:33, 28:24, 37:34)

Портленд – Шарлотт 127:96 (37:27, 33:22, 31:19, 26:28)

Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

Голден Стэйт – Чикаго 146:109 (43:17, 33:38, 40:21, 30:33)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь