НБА: Лейкерс разгромно проиграл Юте, Атланта с трудом обыграла Филадельфию
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за пятницу, 11 января.
Филадельфия – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)
Вашингтон – Милуоки 113:106 (40:26, 17:21, 28:35, 28:24)
Нью-Йорк – Индиана 106:121 (22:31, 30:33, 30:32, 24:25)
Торонто – Бруклин 122:105 (28:35, 36:18, 35:22, 23:30)
Хьюстон – Кливленд 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32)
Миннесота – Даллас 115:119 (26:28, 24:33, 28:24, 37:34)
Портленд – Шарлотт 127:96 (37:27, 33:22, 31:19, 26:28)
Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)
Голден Стэйт – Чикаго 146:109 (43:17, 33:38, 40:21, 30:33)
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