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Лень набрал 10 очков в проигранном матче Атланты, Михайлюк отыграл за Лейкерс 2 минуты

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Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк сыграли за свои команды в регулярном чемпионате НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинские баскетболисты приняли участие в очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА.

Свингмэн Лейкерс Святослав Михайлюк в матче Лейкерс против Детройта получил лишь 2 минуты игрового времени. За это время украинец сумел отличиться лишь одним перехватом.

“Озерники“ выиграли свой поединок со счетом 113:100.

Другой представитель Украины Алексей Лень начал матч Атланты против Бруклина со скамейки запасных. По ходу поединка Лень получил 19:16 минут игрового времени, за которое он сумел набрать 10 очков (реализация 2/7, трехочковые 0/1), сделать 4 подбора (2 в атаке), 1 блок-шот и совершить 3 фола.

Стоит сказать, что это не помогло команде победить - Хоукс потерпели поражение со счетом 100:116.

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Теги: НБА, баскетбол, Святослав Михайлюк, Лейкерс, Алексей Лень, Атланта, NBA, Лос-Анджелес Лейкерс, Атланта Хоукс
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