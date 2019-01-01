НБА: Лейкерс в упорной борьбе обыграл Детройт, Филадельфия крупно уступила Вашингтону
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за среду, 9 января.
Вашингтон – Филадельфия 123:106 (25:20, 38:28, 29:27, 31:31)
Бостон – Индиана 135:108 (29:23, 39:30, 37:27, 30:28)
Бруклин – Атланта 116:100 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)
Хьюстон – Милуоки 109:116 (29:26, 31:28, 23:38, 26:24)
Мемфис – Сан-Антонио 96:86 (22:18, 20:13, 30:33, 24:22)
Новый Орлеан – Кливленд 140:124 (25:38, 34:25, 41:28, 40:33)
Даллас – Финикс 104:94 (26:26, 20:24, 32:19, 26:25)
Юта – Орландо 106:93 (19:32, 27:31, 32:12, 28:18)
Портленд – Чикаго 124:112 (30:29, 26:22, 39:34, 29:27)
Лейкерс – Детройт 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23)
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