Крутой бросок Коллинса и проход Адамса - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за вторник, 8 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших эпизодов попали Карл-Энтони Таунс, Стефен Карри, Бам Адебайо, Джон Коллинс и другие.
Смотрите также потрясающий бросок Хардена, возглавивший топ-10 лучших моментов минувшего игрового дня.
Полная версия правил