Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за вторник, 8 января.

Джон Коллинс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших эпизодов попали Карл-Энтони Таунс, Стефен Карри, Бам Адебайо, Джон Коллинс и другие.

Смотрите также потрясающий бросок Хардена, возглавивший топ-10 лучших моментов минувшего игрового дня.