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Крутой бросок Коллинса и проход Адамса - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за вторник, 8 января.

Джон Коллинс
Джон Коллинс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших эпизодов попали Карл-Энтони Таунс, Стефен Карри, Бам Адебайо, Джон Коллинс и другие.

Смотрите также потрясающий бросок Хардена, возглавивший топ-10 лучших моментов минувшего игрового дня.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, лучшие моменты, NBA
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