Лень отыграл 22 минуты в проигранном матче Атланты

Украинский баскетболист вышел на паркет в матче НБА против Торонто.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто.

Наш баскетболист отыграл 22 минуты, однако не сумел набрать очков - реализация 0/4, трехочковые 0/2. За время, проведенное на паркете, Лень сделал 6 подборов (1 в атаке) и 1 блок-шот, а также совершил 2 фола.

Стоит отметить, что Атланта в напряженной борьбе уступила Торонто со счетом 101:104.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень установил личный рекорд результативности за Атланту. Смотрите также видео того, как украинец поставил свой рекорд.