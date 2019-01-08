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Лень отыграл 22 минуты в проигранном матче Атланты

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Украинский баскетболист вышел на паркет в матче НБА против Торонто.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто.

Наш баскетболист отыграл 22 минуты, однако не сумел набрать очков - реализация 0/4, трехочковые 0/2. За время, проведенное на паркете, Лень сделал 6 подборов (1 в атаке) и 1 блок-шот, а также совершил 2 фола.

Стоит отметить, что Атланта в напряженной борьбе уступила Торонто со счетом 101:104.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень установил личный рекорд результативности за Атланту. Смотрите также видео того, как украинец поставил свой рекорд.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Атланта Хоукс, NBA
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