НБА: Голден Стэйт разгромил Нью-Йорк, Атланта в напряженной борьбе уступила Торонто
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за вторник, 8 января.
Филадельфия – Вашингтон 132:115 (32:29, 36:16, 36:33, 28:37)
Кливленд – Индиана 115:123 (16:38, 27:25, 36:29, 36:31)
Майами – Денвер 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27)
Торонто – Атланта 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24)
Оклахома-Сити – Миннесота 117:119 (23:29, 41:35, 29:32, 24:23)
Финикс – Сакраменто 115:111 (35:32, 18:40, 33:14, 29:25)
Голден Стэйт – Нью-Йорк 122:95 (31:25, 30:24, 33:19, 28:27)
Клипперс – Шарлотт 128:109 (33:24, 29:33, 24:20, 42:32)
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