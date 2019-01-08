Потрясающий бросок Хардена - лучший момент игрового дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 7 января.

Джеймс Харден Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Десятку самых эффектных эпизодов возглавили Джеймс Харден, выступающий за Рокетс, и Джавейл Макги, защищающий цвета Лейкерс.

Смотрите также шикарный данк Карла-Энтони Таунса, который возглавил топ-10 лучших моментов прошлого дня в НБА.