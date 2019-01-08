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Потрясающий бросок Хардена - лучший момент игрового дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 7 января.

Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Десятку самых эффектных эпизодов возглавили Джеймс Харден, выступающий за Рокетс, и Джавейл Макги, защищающий цвета Лейкерс.

Смотрите также шикарный данк Карла-Энтони Таунса, который возглавил топ-10 лучших моментов прошлого дня в НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, Джеймс Харден, Джавейл Макги, NBA, видео, топ-10, лучшие моменты
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