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НБА: Лейкерс обыграл Даллас, Бруклин разгромно проиграл Бостону

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 7-е января.
НБА: результаты матчей за 7 января
НБА: результаты матчей за 7 января
Getty Images

Детройт – Сан-Антонио 107:119 (31:25, 20:34, 22:25, 34:35)

Бостон – Бруклин 116:95 (34:22, 22:23, 30:29, 30:21)

Хьюстон – Денвер 125:113 (33:35, 37:25, 26:29, 29:24)

Милуоки – Юта 114:102 (32:34, 26:28, 25:24, 31:16)

Новый Орлеан – Мемфис 114:95 (31:27, 22:24, 33:22, 28:22)

Даллас – Лейкерс 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21)

Портленд – Нью-Йорк 111:101 (30:30, 24:23, 32:23, 25:25)

Сакраменто – Орландо 111:95 (29:25, 29:17, 32:20, 21:33)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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