НБА: Лейкерс обыграл Даллас, Бруклин разгромно проиграл Бостону
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 7-е января.
Детройт – Сан-Антонио 107:119 (31:25, 20:34, 22:25, 34:35)
Бостон – Бруклин 116:95 (34:22, 22:23, 30:29, 30:21)
Хьюстон – Денвер 125:113 (33:35, 37:25, 26:29, 29:24)
Милуоки – Юта 114:102 (32:34, 26:28, 25:24, 31:16)
Новый Орлеан – Мемфис 114:95 (31:27, 22:24, 33:22, 28:22)
Даллас – Лейкерс 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21)
Портленд – Нью-Йорк 111:101 (30:30, 24:23, 32:23, 25:25)
Сакраменто – Орландо 111:95 (29:25, 29:17, 32:20, 21:33)
Полная версия правил