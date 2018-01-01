НБА: Атланта сильнее Майами, Финикс уступил Шарлотт
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за воскресенье, 6 января.
Клипперс – Орландо 106:96 (18:28, 27:19, 25:20, 36:29)
Миннесота – Лейкерс 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)
Чикаго – Бруклин 100:117 (21:28, 34:27, 27:33, 18:29)
Атланта – Майами 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)
Оклахома-Сити – Вашингтон 98:116 (25:28, 25:26, 29:36, 19:26)
Торонто – Индиана 121:105 (37:35, 33:28, 26:21, 25:21)
Финикс – Шарлотт 113:119 (30:29, 30:28, 21:28, 32:34)
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