Реверс-лэйап Уокера и шикарный данк Харриса - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за субботу, 5 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку эффектных эпизодов попали потрясающий данк Гэри Харриса через Майлза Бриджеса и роскошный реверс-лэйап Кембы Уокера.
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