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Реверс-лэйап Уокера и шикарный данк Харриса - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за субботу, 5 января.

Кэмба Уокер
Кэмба Уокер
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку эффектных эпизодов попали потрясающий данк Гэри Харриса через Майлза Бриджеса и роскошный реверс-лэйап Кембы Уокера.

Смотрите также, как Святослав Михайлюк набрал 20 очков в G-лиге.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, NBA, лучшие моменты, Кемба Уокер
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