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НБА: Новый Орлеан разгромил Кливленд, Детройт уступил Юте

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Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за субботу, 5 января.
НБА: результаты матчей за 5 января
НБА: результаты матчей за 5 января
Getty Images

Денвер – Шарлотт 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26)

Детройт – Юта 105:110 (31:13, 22:35, 25:28, 27:34)

Филадельфия – Даллас 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30)

Кливленд – Новый Орлеан 98:133 (26:28, 26:33, 20:37, 26:35)

Милуоки – Торонто 116:123 (34:27, 23:29, 25:35, 34:32)

Сан-Антонио – Мемфис 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22)

Сакраменто – Голден Стэйт 123:127 (29:43, 40:27, 34:26, 20:31)

Портленд – Хьюстон 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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