НБА: Новый Орлеан разгромил Кливленд, Детройт уступил Юте
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за субботу, 5 января.
Денвер – Шарлотт 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26)
Детройт – Юта 105:110 (31:13, 22:35, 25:28, 27:34)
Филадельфия – Даллас 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30)
Кливленд – Новый Орлеан 98:133 (26:28, 26:33, 20:37, 26:35)
Милуоки – Торонто 116:123 (34:27, 23:29, 25:35, 34:32)
Сан-Антонио – Мемфис 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22)
Сакраменто – Голден Стэйт 123:127 (29:43, 40:27, 34:26, 20:31)
Портленд – Хьюстон 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24)
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