Украинец отлично проявил себя в игре за Саус Бэй Лейкерс против Оклахомы.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог Саус Бэй Лейкерс одержать победу в матче Лиги развития против Оклахомы со счетом 107:114.

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За 30 минут игрового времени Михайлюк сумел набрать 20 очков, сделать 2 побора, 5 ассистов и 1 блок-шот. Также украинец допустил 4 потери и 1 фол. Отметим, что Михайлюк реализовал 4 из 9 трехочковых бросков.

Смотрите видео с участием украинца в G-лиге:

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк отыграл лишь 7 минут в проигранном матче Лейкерс.