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Шикарный слэм Эмбиида и блок-шот Аллена - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 2 января.

Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку лучших моментов попали Тревор Ариза, Марк Газоль, Мохамед Бамба, Кевин Хаертер, Карл-Энтони Таунс, а возглавил топ-10 шикарный слэм Джоэла Эмбиида.

Напомним, что украинский игрок Атланты Алексей Лень установил личный рекорд результативности в этот игровой день. Смотрите также видео моментов с участием украинца.

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Теги: Джоэл Эмбиид, баскетбол, НБА, NBA, видео, лучшие моменты, топ-10
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