Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 2 января.

Джоэл Эмбиид Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку лучших моментов попали Тревор Ариза, Марк Газоль, Мохамед Бамба, Кевин Хаертер, Карл-Энтони Таунс, а возглавил топ-10 шикарный слэм Джоэла Эмбиида.

Напомним, что украинский игрок Атланты Алексей Лень установил личный рекорд результативности в этот игровой день. Смотрите также видео моментов с участием украинца.