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Михайлюк провел всего лишь 7 минут в проигранном матче Лейкерс

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Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
nba.com/lakers/

В матче регулярного чемпионата НБА Лейкерс сыграл против Оклахома-Сити.

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Участие в матче за “озерников“ принял Святослав Михайлюк, который провел на паркете 06:58 минут. За это время украинец набрал 5 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 потерю.

Стоит сказать, что из-за травмы участие в матче не принял звездный игрок Лейкерс Леброн Джеймс, и команда потерпела поражение со счетом 100:107. 

Ранее сообщалось, что другой украинец Алексей Лень, выступающий в НБА, установил личный рекорд результативности в составе Атланты.

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Теги: Святослав Михайлюк, Лейкерс, НБА, баскетбол, NBA, Лос-Анджелес Лейкерс
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