Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА Лейкерс сыграл против Оклахома-Сити.

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Участие в матче за “озерников“ принял Святослав Михайлюк, который провел на паркете 06:58 минут. За это время украинец набрал 5 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 потерю.

Стоит сказать, что из-за травмы участие в матче не принял звездный игрок Лейкерс Леброн Джеймс, и команда потерпела поражение со счетом 100:107.

Tough finish. Regroup for Friday.



KCP: 25 pts, 5 3PM

Ingram: 17 pts, 11 reb

Hart: 13 pts, 15 reb pic.twitter.com/yIBq4McETJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) 3 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что другой украинец Алексей Лень, выступающий в НБА, установил личный рекорд результативности в составе Атланты.