Михайлюк провел всего лишь 7 минут в проигранном матче Лейкерс
Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата НБА.
В матче регулярного чемпионата НБА Лейкерс сыграл против Оклахома-Сити.
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Участие в матче за “озерников“ принял Святослав Михайлюк, который провел на паркете 06:58 минут. За это время украинец набрал 5 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 потерю.
Стоит сказать, что из-за травмы участие в матче не принял звездный игрок Лейкерс Леброн Джеймс, и команда потерпела поражение со счетом 100:107.
Tough finish. Regroup for Friday.— Los Angeles Lakers (@Lakers) 3 января 2019 г.
KCP: 25 pts, 5 3PM
Ingram: 17 pts, 11 reb
Hart: 13 pts, 15 reb pic.twitter.com/yIBq4McETJ
Ранее сообщалось, что другой украинец Алексей Лень, выступающий в НБА, установил личный рекорд результативности в составе Атланты.
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