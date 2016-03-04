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Лень установил личный рекорд результативности за Атланту

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Украинец отметился дабл-даблом в матче регулярного чемпионата НБА.
Алексей Лень в матче против Вашингтона
Алексей Лень в матче против Вашингтона
nba.com/hawks/

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс сыграла с Вашингтон Уизардс.

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Участие в поединке принял центровой Атланты Алексей Лень, который начал встречу на скамейке запасных, однако за матч провел на паркете 27:26 минут игрового времени.

Украинец набрал 24 очка (реализация 11/19, трехочковые 1/3). Также Лень сделал 11 подборов (6 в атаке), 3 блок-шота, совершил 1 потерю и 3 фола.

Стоит сказать, что Лень установил личный рекорд результативности в составе Хоукс и третий показатель за время выступлений в НБА. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за Финикс против Орландо (04.03.2016, 31 очко) и Голден Стэйт (12.03.2016, 26 очков).


Алексей Лень в матче против Вашингтона. Фото: nba.com/hawks/

Отметим, что успехи украинца не помогли Атланте победить - его команда потерпела поражение со счетом 98:114.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта Хоукс, NBA
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