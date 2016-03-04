Лень установил личный рекорд результативности за Атланту
В матче регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс сыграла с Вашингтон Уизардс.
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Участие в поединке принял центровой Атланты Алексей Лень, который начал встречу на скамейке запасных, однако за матч провел на паркете 27:26 минут игрового времени.
Alex Len has played good basketball tonight.— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 3 января 2019 г.
just thought you should know.
Украинец набрал 24 очка (реализация 11/19, трехочковые 1/3). Также Лень сделал 11 подборов (6 в атаке), 3 блок-шота, совершил 1 потерю и 3 фола.
Final 📊— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 3 января 2019 г.
Alex 24p | 11r
John 21p | 8r
Kevin 12p | 5a
DeAndre’ 11p#TrueToAtlanta
Стоит сказать, что Лень установил личный рекорд результативности в составе Хоукс и третий показатель за время выступлений в НБА. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за Финикс против Орландо (04.03.2016, 31 очко) и Голден Стэйт (12.03.2016, 26 очков).
Алексей Лень в матче против Вашингтона. Фото: nba.com/hawks/
Отметим, что успехи украинца не помогли Атланте победить - его команда потерпела поражение со счетом 98:114.
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