Лень установил личный рекорд результативности за Атланту

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс сыграла с Вашингтон Уизардс.

Участие в поединке принял центровой Атланты Алексей Лень, который начал встречу на скамейке запасных, однако за матч провел на паркете 27:26 минут игрового времени.

Alex Len has played good basketball tonight.



just thought you should know.