Лень показал свой второй лучший показатель результативности в сезоне.

Украинский центровой Алексей Лень во втором матче подряд после травмы вышел в стартовом составе Атланты против Индианы и провел на площадке 25 минут.

За это время украинец набрал 19 очков, а также сделал 7 подборов, 2 ассиста, 1 блок и 1 перехват.

Алексей Лень показал свой второй лучший показатель результативности в сезоне, но это не помогло Атланте обыграть на выезде Индиану 108:116.