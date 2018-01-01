Переключиться на мобильную версию

Лейкерс отозвали Михайлюка из команды G-Лиги

Комментариев: 0
Украинец вернулся в основной состав команды.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Тренерский штаб Лос-Анджелес Лейкерс отозвал Святослава Михайлюка, Исаака Бонга и Мортица Вагнера из Саус Бэй Лейкерс, выступающего в Лиге развития, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Twitter.

Баскетболист присоединился к основной команде перед матчем против Сакраменто Кингз в рамках регулярного чемпионата НБА (121:114 в пользу Лейкерс).

Ранее сообщалось, что Михайлюк установил рекорд результативности в G-лиге, и его рекорд отметил ЛеБрон.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь