Лейкерс отозвали Михайлюка из команды G-Лиги

Украинец вернулся в основной состав команды.

Тренерский штаб Лос-Анджелес Лейкерс отозвал Святослава Михайлюка, Исаака Бонга и Мортица Вагнера из Саус Бэй Лейкерс, выступающего в Лиге развития, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Twitter.

Баскетболист присоединился к основной команде перед матчем против Сакраменто Кингз в рамках регулярного чемпионата НБА (121:114 в пользу Лейкерс).

Ранее сообщалось, что Михайлюк установил рекорд результативности в G-лиге, и его рекорд отметил ЛеБрон.