Уоллу предстоит перенести операцию.

Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл пропустит остаток сезона из-за травмы пятки.

Сегодня Уолл прошел медобследование, после чего ему порекомендовали лечь на операцию. Если это случится, сезон для Уолла автоматически завершится. Джон пытался играть через боль, но эти ощущения стали слишком серьезными, и он вынужден был обратиться к врачам.

В нынешнем сезоне Уолл сыграл 32 матча, набирая 20,7 очка + 8,7 передачи за игру. Его команда не впечатляет своими результатами, фактически проваливая сезон. В активе всего 13 побед в 36 матчах и 11-е место на Востоке.

Напомним, что недавно получил травму и один из лидеров Хьюстона.