Переключиться на мобильную версию

Лидер Вашингтона вылетел до конца сезона

Комментариев: 0
Уоллу предстоит перенести операцию.
Джон Уолл
Джон Уолл
Getty Images

Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл пропустит остаток сезона из-за травмы пятки.

Сегодня Уолл прошел медобследование, после чего ему порекомендовали лечь на операцию. Если это случится, сезон для Уолла автоматически завершится. Джон пытался играть через боль, но эти ощущения стали слишком серьезными, и он вынужден был обратиться к врачам.

В нынешнем сезоне Уолл сыграл 32 матча, набирая 20,7 очка + 8,7 передачи за игру. Его команда не впечатляет своими результатами, фактически проваливая сезон. В активе всего 13 побед в 36 матчах и 11-е место на Востоке.

Напомним, что недавно получил травму и один из лидеров Хьюстона.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Вашингтон, Джон Уолл, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь