ЛеБрон в соцсетях отметил рекорд Михайлюка в G-Лиге

Легендарный баскетболист прокомментировал успех украинца.

Украинский игрок Лейкерса Святослав Михайлюк провел матч за фарм-клуб своей команды в G-лиге и установил рекорд результативности сезона.

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Украинец набрал 47 очков в матче против Норсепн Аризона Санс, что не осталось незамеченным звездным лидером Лейкерс ЛеБроном Джеймсом. Именитый американский баскетболист в своем Twitter сделал перепост записи о выступлении Святослава и сопроводил его эмодзи в виде огней.

Ранее сообщалось, что игрок Лейкерс ЛеБрон Джеймс был бы рад переходу в клуб Энтони Дэвиса из Нью-Орлеана.