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Михайлюк установил рекорд результативности в G-лиге

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Украинец сыграл за фарм-клуб Лейкерс и показал великолепный результат.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
instagram.com/sviat_10/

Украинский свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк провел матч за фарм-клуб своей команды Саут Бей Лейкерс и установил рекорд G-лиги.

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Михайлюк отыграл 36 минут в матче против Северной Аризоны и набрал 47 очков, реализовав 11 из 14 двуочковых, 5 из 9 трехочковых, сделав 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и совершил 3 потери и 1 фол.

Таким образом, 47 очков Михайлюка стали рекордными в этом сезоне в G-лиге, а Саут Бей Лейкерс победили со счетом 119:114.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк помог Лейкерс обыграть действующего чемпиона НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лос-Анджелес Лейкерс, G-Лига
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