Лень восстановился после травмы и помог Атланте выиграть матч НБА
Украинский центровой заработал 12 очков в матче очередного игрового дня в НБА.
Алексей Лень вышел на паркет за Атланту в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда.
Украинец восстановился после травмы и отыграл 23 минуты, за которые он сумел закинуть 12 очков (реализация 5/12), сделал 4 подбора (2 в атаке) и 1 ассист, совершил 1 потерю и 3 фола.
В итоге поединок завершился со счетом 111:108 в пользу Атланты.
Смотрите также все результаты игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.
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