Украинский центровой заработал 12 очков в матче очередного игрового дня в НБА.

Алексей Лень в матче против Кливленда nba.com/hawks/

Алексей Лень вышел на паркет за Атланту в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда.

Украинец восстановился после травмы и отыграл 23 минуты, за которые он сумел закинуть 12 очков (реализация 5/12), сделал 4 подбора (2 в атаке) и 1 ассист, совершил 1 потерю и 3 фола.

В итоге поединок завершился со счетом 111:108 в пользу Атланты.

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