НБА: Атланта не без труда выиграла у Кливленда, Нью-Йорк сокрушительно проиграл Юте
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за субботу, 29 декабря.
Милуоки – Бруклин 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29)
Новый Орлеан – Хьюстон 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31)
Вашингтон – Шарлотт 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34)
Атланта – Кливленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)
Мемфис – Бостон 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)
Юта – Нью-Йорк 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)
Финикс – Денвер 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)
Портленд – Голден Стэйт 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22)
Клипперс – Сан-Антонио 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27)
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