Переключиться на мобильную версию

НБА: Атланта не без труда выиграла у Кливленда, Нью-Йорк сокрушительно проиграл Юте

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за субботу, 29 декабря.
НБА: результаты матчей за 29 декабря
НБА: результаты матчей за 29 декабря
nba.com/hawks/

Милуоки – Бруклин 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29)

Новый Орлеан – Хьюстон 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31)

Вашингтон – Шарлотт 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34)

Атланта – Кливленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)

Мемфис – Бостон 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)

Юта – Нью-Йорк 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)

Финикс – Денвер 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)

Портленд – Голден Стэйт 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22)

Клипперс – Сан-Антонио 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь