Вашему вниманию результаты матчей НБА за 28 декабря.

Шарлотт – Бруклин 100:87 (33:17, 21:25, 19:23, 27:22)

Индиана – Детройт 125:88 (32:21, 26:24, 33:24, 34:19)

Орландо – Торонто 116:87 (25:29, 32:19, 35:15, 24:24)

Вашингтон – Чикаго 92:101 (22:20, 20:20, 30:34, 20:27)

Майами – Кливленд 118:94 (29:30, 27:22, 26:17, 36:25)

Миннесота – Атланта 120:123 OT (27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11)

Новый Орлеан – Даллас 114:112 (26:29, 29:37, 31:22, 28:24)

Финикс – Оклахома-Сити 102:118 (29:36, 28:22, 27:23, 18:37)

Денвер – Сан-Антонио 102:99 (31:23, 30:24, 17:28, 24:24)

Лейкерс – Клипперс 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)

Отметим, что украинцы, выступающие в НБА, не принимали участие в матчах своих команд - Лень восстанавливается после травмы, а Михайлюка не выпустили на площадку в игре с Клипперс.