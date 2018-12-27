НБА: Новицки стал шестым игроком в истории, который достиг отметку в 900 побед
Легендарный баскетболист Даллас Маверикс Дирк Новицки вместе со своей командой выиграл в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с Нью-Орлеан Пеликанс со счетом 122:119.
Для немецкого игрока эта победа стала 900-й в карьере, а также он первый, кому этого удалось достичь в составе Маверикс. Помимо Дирка, в истории этой отметки удавалось достичь лишь пяти баскетболистам.
Игроки НБА, одержавшие 900 и более побед:
1. Карим Абдул-Джаббар (Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Лейкерс) - 1074
2. Роберт Пэриш (Голден Стэйт Уорриорз, Бостон Селтикс, Шарлотт Хорнетс, Чикаго Буллз) - 1014
3. Тим Данкан (Сан-Антонио Спарс) - 963
4. Джон Стоктон (Юта Джаз) - 953
5. Карл Мэлоун (Юта Джаз, Лос-Анджелес Лейкерс) - 952
6. Дирк Новицки (Даллас Маверикс) - 900.
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