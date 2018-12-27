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НБА: Новицки стал шестым игроком в истории, который достиг отметку в 900 побед

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Даллас Маверикс одержал победу над Орлеан Пеликанс.
Дирк Новицки
Дирк Новицки
twitter.com

Легендарный баскетболист Даллас Маверикс Дирк Новицки вместе со своей командой выиграл в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с Нью-Орлеан Пеликанс со счетом 122:119.

Для немецкого игрока эта победа стала 900-й в карьере, а также он первый, кому этого удалось достичь в составе Маверикс. Помимо Дирка, в истории этой отметки удавалось достичь лишь пяти баскетболистам.

Игроки НБА, одержавшие 900 и более побед:

1. Карим Абдул-Джаббар (Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Лейкерс) - 1074

2. Роберт Пэриш (Голден Стэйт Уорриорз, Бостон Селтикс, Шарлотт Хорнетс, Чикаго Буллз) - 1014

3. Тим Данкан (Сан-Антонио Спарс) - 963

4. Джон Стоктон (Юта Джаз) - 953

5. Карл Мэлоун (Юта Джаз, Лос-Анджелес Лейкерс) - 952

6. Дирк Новицки (Даллас Маверикс) - 900.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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