Данк Маинми и победный лэй-ап Харриса - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 26 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших моментов попали победный лэй-ап Джо Харриса и роскошные данки Хассана Уайтсайда и Яна Маинми.
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