Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 26 декабря.

Джо Харрис в матче против Шарлотт nba.com/nets/

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших моментов попали победный лэй-ап Джо Харриса и роскошные данки Хассана Уайтсайда и Яна Маинми.

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