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Данк Маинми и победный лэй-ап Харриса - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за среду, 26 декабря.

Джо Харрис в матче против Шарлотт
Джо Харрис в матче против Шарлотт
nba.com/nets/

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших моментов попали победный лэй-ап Джо Харриса и роскошные данки Хассана Уайтсайда и Яна Маинми.

Смотрите также потрясающий бросок Ирвинга, который стал лучшим моментом рождественского дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, топ-10, лучшие моменты, видео, NBA
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