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НБА: Миннесота разгромила Чикаго, Атланта не сумела одолеть Индиану

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Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за среду, 26 декабря.
НБА: результаты матчей за 26 декабря
НБА: результаты матчей за 26 декабря
Getty Images

Орландо – Финикс 120:122 OT (32:26, 21:36, 34:28, 31:28, 2:4)

Детройт – Вашингтон 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)

Майами – Торонто 104:106 (31:23, 27:21, 21:37, 25:25)

Бруклин – Шарлотт 134:132 OT (22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 20:18)

Атланта – Индиана 121:129 (31:32, 36:32, 21:31, 33:34)

Чикаго – Миннесота 94:119 (18:29, 19:31, 28:23, 29:36)

Мемфис – Кливленд 95:87 (21:9, 24:23, 20:21, 30:34)

Сан-Антонио – Денвер 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28)

Даллас – Новый Орлеан 122:119 (33:30, 34:34, 23:30, 32:25)

Клипперс – Сакраменто 127:118 (39:27, 32:29, 31:29, 25:33)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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