Площадь элитного дома составляет почти 3000 квадратных метров.

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил решил продать свой потрясающий особняк в штате Флорида (США).

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Дом, расположенный на береговой линии по соседству с особняком гольфиста Тайгера Вудса, продается за 22 миллиона долларов. Об этом сообщает CNBC.

Общая площадь дома - 2900 квадратных метров. В нем 12 спален, 29-метровый бассейн, водопад и баскетбольная площадка с трибунами. О'Нил приобрел дом в 1993 году за 4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду также решил продать свой особняк в Манчестере.