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НБА: Филадельфия сильнее Бостона, Нью-Йорк уступил Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за вторник, 25 декабря.
НБА: результаты матчей за 25 декабря
НБА: результаты матчей за 25 декабря
Getty Images

Нью-Йорк – Милуоки 95:109 (24:22, 22:26, 22:36, 27:25)

Нью-Йорк: Нокс (21), Хардуэй (14 + 10 подборов), Вонле (14 + 15 подборов), Кантер (12), Мудиай (11 + 5 потерь) – старт; Корнет (9), Трир (8), Берк (2), Дотсон (2), Томас (2).

Милуоки: Адетокумбо (30 + 14 подборов), Лопес (20), Брогдон (17), Бледсоу (11), Миддлтон (6) – старт; Макер (12), Джордж Хилл (5), Уилсон (5), Браун (3), Дивинченцо (0), Снелл (0).

Хьюстон – Оклахома-Сити 113:109 (22:22, 30:38, 34:28, 27:21)

Хьюстон: Харден (41 + 7 передач + 6 потерь), Гордон (17 + 5 потерь), Капела (16 + 23 подбора), Такер (11 + 7 подборов), Хауз (9) – старт; Риверс (10), Грин (7), Нене (2).

Оклахома-Сити: Джордж (28 + 14 подборов), Уэстбрук (21 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Адамс (17 + 7 подборов), Грант (15 + 9 подборов), Фергюсон (8) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Диалло (6), Паттерсон (2), Ноэл (2 + 4 блок-шота), Надер (0).

Бостон – Филадельфия 121:114 OT (32:25, 25:26, 29:38, 22:19, 13:6)

Голден Стэйт – Лейкерс 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

Юта – Портленд 117:96 (24:24, 35:23, 24:23, 34:26)

 

 

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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