Михайлюк помог Лейкерс обыграть действующего чемпиона НБА
Лейкерс разгромили Голден Стэйт в рождественском матче чемпионата НБА.
Лейкерс на Рождество добыли разгромную победу над Голден Стэйт со счетом 101:127.
Читай также: Михайлюк рассказал, кто помог ему адаптироваться в Лейкерс
Стоит отметить, что лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс получил повреждение ноги в третьей четверти и покинул паркет. Но и без него игроки Лос-Анджелеса не только удержали созданный к тому времени перевес, но даже увеличили свой гандикап.
Украинец Святослав Михайлюк сыграл две минуты в концовке встречи. За это время свингмен попал два трехочковых и завершил встречу с 6-ю набранными очками.
Полная версия правил