Михайлюк помог Лейкерс обыграть действующего чемпиона НБА

Лейкерс разгромили Голден Стэйт в рождественском матче чемпионата НБА.

Лейкерс на Рождество добыли разгромную победу над Голден Стэйт со счетом 101:127.

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Стоит отметить, что лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс получил повреждение ноги в третьей четверти и покинул паркет. Но и без него игроки Лос-Анджелеса не только удержали созданный к тому времени перевес, но даже увеличили свой гандикап.

Украинец Святослав Михайлюк сыграл две минуты в концовке встречи. За это время свингмен попал два трехочковых и завершил встречу с 6-ю набранными очками.