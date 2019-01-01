НБА: Результативные действия Хардена принесли Хьюстону победу над Оклахомой

MVP прошлого сезона набрал 41 очко.

Хьюстон обыграл Оклахому в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене Тойота-центр в Хьюстоне и завершилась со счетом 113:109 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 23 подборов. За Оклахому дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов оформил Пол Джордж, а на счету Рассела Уэстбрука 21 очко, 9 подборов и 9 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

Хьюстон - Оклахома — 113:109 (22:22, 30:38, 34:28, 27:21)

Рокетс одержали 7-ю победу в последних 8 матчах. Тандер потерпели второе поражение кряду после серии из 4 побед.

Также сегодня Никс уступили в домашнем поединке против Милуоки.