Михайлюк рассказал, кто помог ему адаптироваться в Лейкерс

Украинец принял участие в 20 матчах за Лейкерс в текущем сезоне.

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк рассказал о том, кто больше всех в команде помогает ему приспособиться.

"Кто помог с адаптацией? Я бы назвал Рондо. Он мне очень много и постоянно помогает мне во всем, часто разговаривает со мной", - цитирует украинца 247sports.com.

Напомним, Михайлюк принял участие в 20 матчах за Лейкерс в текущем сезоне, в среднем проводя на паркете 11,3 минуты и набирая 3,3 очка.

Недавно Святослав признался, что скучает по Канзасу, за который раньше играл.

Ранее Михайлюк обновил личный рекорд по минутам в регулярном чемпионате.