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Михайлюк признался, что скучает по Канзасу, за который раньше играл

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Украинец мечтает посетить матч бывшей команды.
Святослав Михайлюк в одном из матчей Лейкерс
Святослав Михайлюк в одном из матчей Лейкерс
Getty Images

Свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк рассказал, что скучает по выступлениям за Канзас, в котором он провел 4 года, и хочет посетить их матч.

"Я как-то планировал сходить на игру Канзаса. Команде нужно высоко держать голову, учиться на своих ошибках. Это долгий сезон. Сыграно только 10 матчей сезона. Нужно быть готовыми к следующим играм конференции и турниру NCAA. Все, что я мог бы посоветовать игрокам - учитесь на своих ошибках.

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Дедрик Лоусон отлично сыграл - 12/15 точность с игры, 14 подборов. Хорошо играл внутри трехсекундной зоны и за ее пределами. Я очень сильно хочу играть. Я так скучаю по Канзасу. Это были прекрасные четыре года моей жизни, наверное, лучшие годы в моей жизни", – приводит слова Михайлюка 247sports.com.

Напомним, Святослав Михайлюк подписал трехлетний контракт с Лейкерс летом 2018 года, и уже в октябре провел дебютный матч в НБА.

Отметим, что в текущем сезоне Михайлюк провел 20 матчей за "озерников", проводя на площадке в среднем 11 минут, набирая 3,3 очка и совершая 0,9 подборов.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк установил личный рекорд в матче против Шарлотт.

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Теги: баскетбол, НБА, Лейкерс, Святослав Михайлюк, NBA
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