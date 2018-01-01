Феноменальный победный проход Карри – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 23 декабря.

Стефен Карри радуется победе команды nba.com/warriors/

По итогам очередного игрового дня национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов регулярного чемпионата.

В ТОП-10 лучших моментов попали эпизоды с участием Стефена Карри, Луки Дончича и Эвери Брэдли.

Вашему вниманию также самые эффектные моменты предыдущего игрового дня в НБА.