Украинец был одним из лучших игроков Атланты.

Украинский игрок Атланты Хоукс Алексей Лень подвел итоги матча против Детройт Пистонс (98:95) в рамках регулярного чемпионата НБА.

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"Чувствую себя отлично, хотя игра была ужасной с самого начала. Постоянно менялся лидер, было совершено много бросков, но мы сражались до последней минуты и выиграли. Не важно, кто выходит на паркет, важно победить.

Это был противный матч, но мы выиграли и уйдем на Рождество с приятным чувством. Нужно просто идти дальше", - приводит слова Леня Fox Sports.

Стоит сказать, что в этом поединке украинец оформил свой четвертый дабл-дабл за Атланту, став одним из лучших игроков встречи.

Напомним, дабл-дабл Алексея Леня помог Атланте вырвать победу.