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Дабл-дабл Леня помог Атланте вырвать победу у Детройта

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Украинец провел результативный матч в рамках регулярного чемпионата НБА.
Алексей Лень (справа) в матче против Детройта
Алексей Лень (справа) в матче против Детройта
nba.com/hawks

Атланта Хоукс на выезде сыграла с Детройтом в матче регулярного чемпионата НБА.

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Одним из самых результативных игроков в составе “ястребов“ оказался украинец Алексей Лень, который вышел на паркет в стартовой пятерке и в общей сложности отыграл почти 35 минут.


Алексей Лень (справа) в матче против Детройта. Фото: nba.com/hawks

За это время Лень заработал 15 очков (реализация 7/18), сделал 17 подборов (8 в атаке), по одному перехвату и ассисту. Также он совершил 3 блока, 4 потери и 5 фолов.

Стоит сказать, что Хоукс сумели вырвать победу в матче со счетом 98:95.

Вашему вниманию также все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, NBA
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