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НБА: Лейкерс потерпел поражение от Мемфиса, Портленд в овертайме обыграл Даллас

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Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за воскресенье, 23 декабря.
НБА: результаты матчей за 23 декабря
НБА: результаты матчей за 23 декабря
nba.com/lakers/

Детройт – Атланта 95:98 (21:28, 22:29, 23:22, 29:19)

Индиана – Вашингтон 105:89 (27:25, 26:21, 31:18, 21:25)

Бостон – Шарлотт 119:103 (29:26, 39:21, 26:20, 25:36)

Бруклин – Финикс 111:103 (38:31, 25:25, 28:18, 20:29)

Кливленд – Чикаго 92:112 (29:28, 30:26, 15:30, 18:28)

Орландо – Майами 91:115 (17:28, 27:25, 27:37, 20:25)

Сакраменто – Новый Орлеан 122:117 (25:36, 33:33, 28:27, 36:21)

Оклахома-Сити – Миннесота 112:114 (25:35, 38:18, 17:33, 32:28)

Голден Стэйт – Клипперс 129:127 (36:36, 31:35, 36:23, 26:33)

Портленд – Даллас 121:118 OT (25:27, 37:25, 26:28, 19:27, 14:11)

Лейкерс – Мемфис 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35)

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
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