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Трехочковый Дюранта и данк Дончича - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию самые эффектные моменты очередного игрового дня в НБА.

Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА прошли яркие матчи, которые подарили зрителям много интересных моментов.

Официальный YouTube-канал лиги представил подборку десяти лучших моментов, в которую попали трехочковый Кевина Дюранта, а также мощные данки Дончича и Гобера.

Смотрите также подборку лучших моментов игрового дня в НБА, в которую попал эпизод с украинцем Алексеем Ленем.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, лучшие моменты, топ-10, NBA
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