Вашему вниманию самые эффектные моменты очередного игрового дня в НБА.

Кевин Дюрант Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА прошли яркие матчи, которые подарили зрителям много интересных моментов.

Официальный YouTube-канал лиги представил подборку десяти лучших моментов, в которую попали трехочковый Кевина Дюранта, а также мощные данки Дончича и Гобера.

Смотрите также подборку лучших моментов игрового дня в НБА, в которую попал эпизод с украинцем Алексеем Ленем.