НБА: Филадельфия разгромила Торонто, Финикс в овертайме уступил Вашингтону
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной лиги за 22 декабря.
Клипперс – Денвер 132:111 (34:26, 34:33, 35:27, 29:25)
Вашингтон – Финикс 149:146 OT (33:29, 22:26, 28:24, 26:30, 40:37)
Филадельфия – Торонто 126:101 (29:30, 36:29, 26:20, 35:22)
Хьюстон – Сан-Антонио 108:101 (28:26, 13:17, 43:26, 24:32)
Майами – Милуоки 94:87 (21:8, 16:30, 35:20, 22:29)
Голден Стэйт – Даллас 120:116 (28:31, 30:30, 36:26, 26:29)
Юта – Оклахома-Сити 106:107 (32:26, 29:32, 20:35, 25:14)
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