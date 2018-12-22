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НБА: Филадельфия разгромила Торонто, Финикс в овертайме уступил Вашингтону

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Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной лиги за 22 декабря.
НБА: результаты матчей за 22 декабря
НБА: результаты матчей за 22 декабря
nba.com

Клипперс – Денвер 132:111 (34:26, 34:33, 35:27, 29:25)

Вашингтон – Финикс 149:146 OT (33:29, 22:26, 28:24, 26:30, 40:37)

Филадельфия – Торонто 126:101 (29:30, 36:29, 26:20, 35:22)

Хьюстон – Сан-Антонио 108:101 (28:26, 13:17, 43:26, 24:32)

Майами – Милуоки 94:87 (21:8, 16:30, 35:20, 22:29)

Голден Стэйт – Даллас 120:116 (28:31, 30:30, 36:26, 26:29)

Юта – Оклахома-Сити 106:107 (32:26, 29:32, 20:35, 25:14)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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