Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за пятницу, 21 декабря.

Майлс Бриджес Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форвардов Янниса Адетокумбо (Милуоки Бакс), Неманьи Бьелицы (Сакраменто Кингз), Джарена Джексона (Мемфис Гриззлиз), Ноа Вонле(Нью-Йорк Никс), Джейлена Брауна (Бостон Селтикс) и Лаури Маркканена (Чикаго Буллз), а также защитника Индианы Пэйсерс Виктора Оладипо, эффектный блок-шот форварда Орландо Мэджик Аарона Гордона и роскошные проходы в исполнении Адетокунбо и форварда Шарлотт Хорнетс Майлса Бриджеса.