НБА: Шарлотт выиграл у Детройта, Нью-Йорк уступил Атланте
Шарлотт – Детройт 98:86 (25:21, 20:19, 30:25, 23:21)
Шарлотт: Марв. Уильямс (24), Уокер (22), Лэмб (11), Зеллер (3 + 8 подборов), Батюм (2) – старт; Кидд-Гилкрист (12), Эрнангомес (11), Бриджес (7), Паркер (6).
Детройт: Гриффин (23 + 7 подборов), Драммонд (17 + 16 подборов), Джексон (12), Буллок (11), Кеннард (0) – старт; Браун (7), Кальдерон (6), Луэр (5), Джонсон (3), Пачулия (2), Гэллоуэй (0).
Торонто – Кливленд 126:110 (34:28, 25:24, 40:41, 27:17)
Торонто: Ленард (37), Ануноби (21 + 8 подборов), Сиакам (15 + 10 подборов), Ванвлит (14 + 8 передач), Райт (8) – старт; Пауэлл (11), Монро (9), Браун (7), Майлз (2), Буше (2), Ричардсон (0).
Кливленд: Секстон (17), Нэнс (16 + 12 подборов), Осман (12), Нваба (6), Худ (6) – старт; Кларксон (20), Жижич (11), Беркс (9), Деллаведова (8 + 6 передач), Блоссомгейм (5).
Бруклин – Индиана 106:114 (27:37, 22:22, 31:25, 26:30)
Бруклин: Буруц (24), Харрис (13), Холлис-Джефферсон (13), Аллен (10), Расселл (3 + 9 передач) – старт; Кэрролл (16), Динуидди (15 + 9 передач), Дадли (10), Дэвис (2 + 10 подборов).
Индиана: Оладипо (26 + 9 подборов + 6 передач), Янг (21), Богданович (17), Тернер (15 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Коллисон (6) – старт; Сабонис (17 + 5 потерь), Джозеф (8), Холидэй (2), Макдермотт (2).
Нью-Йорк – Атланта 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)
Нью-Йорк: Мудиай (32), Нокс (24), Хардуэй (15), Вонле (11 + 10 подборов), Кантер (10) – старт; Корнет (7), Томас (6), Дотсон (2), Ниликина (0), Ли (0).
Атланта: Бэйзмор (22), Коллинз (17 + 16 подборов), Хертер (16), Янг (15 + 10 передач), Дедмон (9) – старт; Бембри (12), Лень (12 + 7 подборов), Лин (11), Картер (0), Хэмилтон (0).
Бостон – Милуоки 107:120 (22:35, 26:30, 30:28, 29:27)
Бостон: Тейтум (20), Ирвинг (15 + 9 подборов + 7 передач), Хэйворд (11), Оджелей (10), Смарт (8) – старт; Браун (21 + 7 подборов), Тайс (9), Ябуселе (5), Розир (4), Уильямс (4), Уонамейкер (0).
Милуоки: Адетокумбо (30 + 8 подборов), Миддлтон (21 + 9 подборов), Бледсоу (16 + 5 потерь), Брогдон (10 + 9 подборов), Лопес (3) – старт; Снелл (15), Макер (12), Джордж Хилл (7), Уилсон (4), Браун (2 + 7 подборов).
Чикаго – Орландо 90:80 (19:20, 27:19, 27:24, 17:17)
Чикаго: Маркканен (32), Данн (12 + 8 подборов + 7 передач), Холидэй (11 + 10 подборов), Картер (10 + 8 подборов), Арчидиаконо (4 + 8 передач) – старт; Лопес (14), Харрисон (4), Хатчисон (2), Блэйкни (1).
Орландо: Фурнье (24 + 6 передач), Вучевич (19 + 19 подборов + 4 блок-шота), Гордон (14 + 12 подборов), Огастин (8), Айзек (5) – старт; Грант (4), Айванду (3), Росс (2), Бамба (1), Мартин (0).
Сан-Антонио – Миннесота 124:98 (29:21, 33:23, 25:27, 37:27)
Сан-Антонио: Форбс (22 + 7 передач), Гэй (14), Дерозан (12 + 8 передач), Олдридж (10 + 9 подборов), Уайт (7) – старт; Белинелли (17), Бертанс (15), Пелтль (12), Миллс (6), Пондекстер (5), Каннингем (3), Юбэнкс (1).
Миннесота: Уиггинс (15), Ковингтон (13 + 7 подборов + 6 перехватов), Таунс (13), Гибсон (9 + 7 подборов), Роуз (4) – старт; Джонс (10), Окоги (8), Бэйлесс (7), Шарич (7), Наннэлли (6), Дженг (6), Толливер (0).
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