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ЛеБрон: Дэвис в Лейкерс? Это было бы здорово

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Баскетболист позитивно отреагировал на возможный переход.
Энтони Дэвис
Энтони Дэвис
Getty Images

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс поделился своим мнением по поводу возможного перехода в клуб Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан).

"Даже не знаю, что сказать. Будет здорово, если Дэвис перейдет в Лейкерс. Это было бы просто невероятно", - цитирует Джеймса ESPN.

Соглашение Дэвиса с Пеликанс действует до конца 2019 года, поэтому до лета 2020 года Лейкерс могут только обменять его.

Ранее руководство Пеликанс не хотело обменивать Дэвиса, но игрок недавно сменил агента и теперь его интересы представляет Рич Пол, занимающийся делами ЛеБрона.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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Источник: www.espn.com

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