Баскетболист позитивно отреагировал на возможный переход.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс поделился своим мнением по поводу возможного перехода в клуб Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан).

"Даже не знаю, что сказать. Будет здорово, если Дэвис перейдет в Лейкерс. Это было бы просто невероятно", - цитирует Джеймса ESPN.

Соглашение Дэвиса с Пеликанс действует до конца 2019 года, поэтому до лета 2020 года Лейкерс могут только обменять его.

Ранее руководство Пеликанс не хотело обменивать Дэвиса, но игрок недавно сменил агента и теперь его интересы представляет Рич Пол, занимающийся делами ЛеБрона.