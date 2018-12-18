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Лень набрал 15 очков в матче с Вашингтоном

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Святослав Михайлюк результативными действиями против Бруклина не отметился.
Алексей Лень (справа)
Алексей Лень (справа)
theathletic.com

Украинские баскетболисты провели свои очередные матчи в регулярном чемпионате НБА.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень в победном матче против Вашингтона провел на паркете 21 минуту. За это время украинец набрал 15 очков (3 попадания с 4 с игры, 9 попаданий из 10 штрафных), сделал 5 подборов и 2 блок-шота.

В другом матче Лейкерс на выезде уступили Бруклину. Украинский свингмэн Святослав Михайлюк провел на паркете шесть минут и не смог заработать ни одного очка.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Святослав Михайлюк
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