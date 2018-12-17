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НБА: Финикс победил Нью-Йорк, Хьюстон сильнее Юты

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 17 декабря.
НБА: результаты матчей за 17 декабря
НБА: результаты матчей за 17 декабря
Getty Images

Детройт – Милуоки 104:107 (27:25, 16:30, 34:26, 27:26)

Нью-Йорк – Финикс 110:128 (32:28, 34:31, 17:41, 27:28)

Оклахома-Сити – Чикаго 121:96 (31:22, 33:22, 24:25, 33:27)

Хьюстон – Юта 102:97 (25:23, 25:14, 33:36, 19:24)

Миннесота – Сакраменто 132:105 (38:23, 36:21, 29:33, 29:28)

Сан-Антонио – Филадельфия 123:96 (29:32, 31:17, 33:22, 30:25)

Клипперс – Портленд 127:131 (29:37,31:21, 28:42, 39:31)

Голден Стэйт – Мемфис 110:93 (30:22, 31:16, 23:29, 26:26)

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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