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НБА: Лень набрал 4 очка с Бруклином, у Михайлюка на очко больше с Вашингтоном

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Клубы украинских баскетболистов уступили в матчах регулярного чемпионата.
НБА: Лень набрал 4 очка с Бруклином, у Михайлюка на очко больше с Вашингтоном

Украинские легионеры в НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели не самые удачные матчи за свои клубы в регулярном чемпионате.

За 28 минут игрового времени Святослав Михайлюк набрал лишь 5 очков, сделал 3 подбора, 1 передачу и 2 перехвата. При этом он не реализовал ни единого дальнего броска. При этом его Лейкерс проиграли Вашингтону 110:128.

Уступила и Атланта нашего Леня - 127:144 против Бруклина. Лень получил всего 8 минут игрового времени, за которые успел набрать 4 очка, сделать 1 передачу и 1 блок-шот. 

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Теги: НБА, баскетбол
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