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Шикарные данки Болла и ЛеБрона - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за субботу, 15 декабря.

ЛеБрон Джеймс и Лонзо Болл
ЛеБрон Джеймс и Лонзо Болл
nba.com/lakers/

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 попали эпизоды с участием Деандре Эйтона, ЛеБрона Джеймса, Лонзо Болла, Лэнса Стивенсона, Джеймса Хардена, Клинта Капела, Рассела Уэстбрука, Стивена Адамса, Донована Митчелла и Джоша Джексона.

Смотрите также потрясающие данки Хардена и ЛеБрона.

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Теги: баскетбол, НБА, топ-10, видео, лучшие моменты, NBA
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