Украинец набрал 12 очков в победном матче Лейкерс.

Лейкерc одержал уверенную победу над Шарлотт в матче регулярного чемпионата НБА.

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Участие в матче принял украинский свингмен Лейкерc Святослав Михайлюк, который провел на паркете 17 минут. За это время Святослав набрал 12 очков, совершил 1 подбор, сделал 4 ассиста и реализовал 3 из 6 трехочковых бросков.

Отметим, что в игре против Шарлотт Михайлюк набрал рекордное для себя количество очков в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк принес 3 очка Лейкерс в матче против Майми.